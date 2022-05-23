Врач предупредил об опасности привычки пить кофе по утрам

«Почти 60% ежедневно выпивающих утреннюю чашечку крепкого кофе при вынужденном отказе от нее испытывают головную боль, сонливость, резкие перепады настроения, беспокойство, раздражительность, снижение работоспособности», - предупредил медик.

Врач предупредил в интервью, что традиционный для многих россиян кофе по утрам не только помогает взбодриться, но также способен вызвать привыкание. Человек, у которого формируется подобная зависимость, может не осознавать этого, но если по каким-то причинам он не выпьет утром кофе, неожиданно для него отсутствие кофеина может поспособствовать опасным переменам в самочувствии.По словам Брюна, в таких обстоятельствах возможно возникновение абстинентного синдрома, сопровождаемого ощущениями, свойственными похмелью.Эксперт заметил, что в условиях привыкания организма к кофе многие люди начинают неосознанно увеличивать количество потребляемого напитка – особенно, если он используется как тонизирующее средство, энергетик. Опасность такой ситуации в том, что регулярный прием высоких доз кофеина провоцирует развитие повышенной раздражительности, бессонницы, а также может негативно и отражаться на состоянии сердечно-сосудистой системы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в какое время врачи рекомендуют завтракать.