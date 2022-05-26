Врач Подольхова: резкий запах пота может говорить о ваших болезнях
По словам врача-эндокринолога Натальи Подольховой, усиление запаха пота и его неприятные ноты могут говорить о развитии некоторых заболеваний, в частности, сахарного диабета.
Подольхова сообщила в интервью, что ставший резким запах пота может означать «серьезные диагнозы».
Повышенный сахар, диабет. В случае предиабета и диабета, когда уровень сахара в крови становится систематически повышенным, «аромат» пота становится резким и неприятным.
«Люди с манифестирующим сахарным диабетом, как и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания издают запах, в котором улавливаться ацетон», - уточнила Подольхова.
Врач объяснила, что появление «ацетонового» запаха от тела может говорить о процессе образования кетоновых тел. Он возникает, когда клетки организма, потерявшие способность адекватно усваивать сахар, начинают использовать для производства энергии жир. Человек при этом может терять в весе.
Медик подчеркнула, что такие изменения происходят, когда уровень сахара в теле становится критически высоким.
Гипертиреоз. Подольхова добавила, что активизировавшееся потоотделение может говорить, что щитовидная железа стала гиперактивной. Запах пота при этом тоже может становиться более интенсивным, резким.
«Также в случае повышенного потоотделения стоит проверить почки, сердечно-сосудистую систему», - поделилась рекомендацией врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что какие проблемы со здоровьем могут проявляться усилившейся ночной потливостью.
Наталья Подольхова
Здоровье
врач-эндокринолог ФНКЦ ФМБА России
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