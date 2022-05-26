Врач Подольхова: резкий запах пота может говорить о ваших болезнях

«Люди с манифестирующим сахарным диабетом, как и пациенты с декомпенсацией уже имеющегося заболевания издают запах, в котором улавливаться ацетон», - уточнила Подольхова.

«Также в случае повышенного потоотделения стоит проверить почки, сердечно-сосудистую систему», - поделилась рекомендацией врач.