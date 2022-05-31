Спокойные коровы производят больше молока
Исследование показало, что находящиеся в спокойном состоянии коровы могут похвастаться более впечатляющими надоями. К такому выводу пришли учёные из Новой Зеландии, которая снабжает весь мир молочными продуктами.
В Новой Зеландии учёные установили, что спокойные коровы производят больше молока. Исследователи провели анализ личности целой группы коров, так как появилось устойчивое мнение в науке о том, что характер животных связан с их продуктивностью. В среднем, такого рода тесты личности среди крупного рогатого скота занимают очень много времени и считаются среди фермеров непрактичными.
Однако сейчас ученые применили более быстрые по времени тесты, затронувшие 87 коров. С их помощью можно было узнать, влияют ли показатели характера на другие виды поведения коров, включая их выпас и производство молока. Было установлено, что испытывающие максимальный страх перед людьми коровы проводили меньше всего времени в лежачем положении. А это имеет решающее значение для благополучия коровы, так как позволяет ей отдыхать и жевать.
Более любознательные и спокойные коровы паслись дольше, это способствовало увеличению производства молока. Исследователи также разработали наиболее оптимальный тест личности для ферм, который позволит фермерам составлять индивидуальные планы управления отдельными коровами. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Отаго
Здоровье
государственный университет, расположенный в Данидине, Отаго, Новая Зеландия
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