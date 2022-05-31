Способности к математике влияют на доход
Если люди хорошо ладят с цифрами, то уровень удовлетворения от жизни у них выше, как и материальный достаток. К такому выводу пришли исследователи из США.
Давно установлено, что уровень образования связан с показателем удовлетворения от жизни, но пока ещё неясно почему. И вот новая работа американских ученых показала, что хорошо разбирающиеся в математике и цифрах люди получают, в среднем, более значительный доход, чем тем, кто считает неважно. От уровня дохода зависит и показатель удовлетворения от жизни, поскольку деньги нам позволяют делать жизнь более приятной.
Классическая экономическая теория предполагает, что интеллект позволяет принимать более обдуманные решения, а это приводит к повышению достатка и радости от жизни. И противоположное тоже является правильным, ведь чем хуже люди планируют, тем больше проблем они испытывают в жизни и тем ниже уровень удовольствия от неё. Однако за ум приходится платить годами обучения, и математика, возможно, является тем самым предметом, который имеет определяющее значение. Способность хорошо понимать и оперировать математическими концепциями, как показало исследование, особенно важна в плане удовлетворения от жизни.
Дело в том, что цифры инструктируют, информируют и дают определение той информации, которая влияет на принятие повседневных суждений и выборов. Хорошо разбирающиеся в цифрах люди обычно усваивают больше этой самой информации и тем самым принимают правильные решения. Имеющие неплохие способности к математике люди обладают большим доходом и реже сталкиваются с безработицей, как показало исследование ученых из Университета Южной Калифорнии. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Южной Калифорнии
Здоровье
американский частный исследовательский университет, расположенный в Лос-Анджелесе
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