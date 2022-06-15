Нутрициолог рассказала, в каких дозировках принимать витамин В3

«Восполняющая доза 60-500 мг, оптимально 60 или 100 мг. Именно по этому витамину я чаще всего встречаю много противоречивой информации о дозировках, как о максимуме, так и о восполняющей дозе, но профилактическая доза везде одинакова — 20-25 мг», — говорит эксперт.

Стоит отметить, что для лучшего усвоения и большей пользы витамин В3 (ниацин) нужно принимать не самостоятельно, а с другими витамина этой группы.Специалист обращает внимание, что людям, имеющим избыточный вес, а также диабетикам принимать В-комплексы необходимо постоянно, а не время от времени с целью профилактики.При приеме повышенных доз ниацина возможно появление побочных эффектов: жжение и покраснение кожи. Это происходит из-за активизации выработки гистамина.В этом случае просто уменьшите дозу, а потом постепенно ее увеличивайте. Также параллельно принимайте другие витамины группы В.Ниацин очень хорошо всасывается и усваивается организмом, кроме того, он служит кофактором для усвоения целого ряда ферментов.Различные формы витамина В3 имеют свои функциональные особенности. Например, никотиновая кислота способствует снижению уровня холестерина (с осторожностью принимать детям).Интересно, что микробиом нашего толстого кишечника умеет самостоятельно синтезировать некоторые витамины группы В, в том числе и ниацин. Однако для этого необходимо создать благоприятные условия. В частности, регулярно подкармливать полезную микрофлору клетчаткой и пищевыми волокнами, исключить алкоголь, сладости, антибиотики и стресс.