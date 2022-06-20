Как определить размер порции еды?
Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, как определить размер порции еды без весов и подсчета калорий.
Устали постоянно взвешивать еду, чтобы сделать расчет КБЖУ? Доктор делится простым и доступным способом, который позволит сэкономить время.
Правило не актуально только для тех, кто колит инсулин — там нужен максимально точный расчет до грамма.
«Ваша ладонь определяет порцию белка. Одна порция пищи богатой белками, которая соответствует размеру вашей ладошки, содержит примерно 15-20 г белка», — говорит эксперт.
Что касается дневных норм белка, женщинам нужно 4-6 порций (одна порция=одна ладошка), то есть примерно 80-120 г белка в день в зависимости от веса. Мужчинам — 6-8 порций, соответственно 120-150 г белка
По размеру вашего большого пальца высчитываем норму потребления жиров. Порция жирной пищи размером с ваш большой палец содержит около 8-11 г жиров. Трудность с подсчетом жидких жиров, например, масла. Здесь ориентируемся на глаз.
Кулак подскажет, в каком объеме овощей нуждается организм. Рекомендуемая норма овощей для женщин - 5 порций размером с ваш кулак в день, мужчинам — 7 "кулачных" порций. Овощи — очень важная часть рациона.
Норма по углеводам: 4-6 пригоршней для женщин, и 6-8 пригоршней для мужчин.
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
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