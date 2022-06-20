Как определить размер порции еды?

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яблоко в руке

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, как определить размер порции еды без весов и подсчета калорий. 

Устали постоянно взвешивать еду, чтобы сделать расчет КБЖУ? Доктор делится простым и доступным способом, который позволит сэкономить время.  

Правило не актуально только для тех, кто колит инсулин — там нужен максимально точный расчет до грамма. 
Полезный размер порции помогут определить руки


«Ваша ладонь определяет порцию белка. Одна порция пищи богатой белками, которая соответствует размеру вашей ладошки, содержит примерно 15-20 г белка», — говорит эксперт. 

Что касается дневных норм белка, женщинам нужно 4-6 порций (одна порция=одна ладошка), то есть примерно 80-120 г белка в день в зависимости от веса. Мужчинам — 6-8 порций, соответственно 120-150 г белка  
Ожидание удовольствия от еды помогает выбирать маленькие порции


По размеру вашего большого пальца высчитываем норму потребления жиров. Порция жирной пищи размером с ваш большой палец содержит около 8-11 г жиров. Трудность с подсчетом жидких жиров, например, масла. Здесь ориентируемся на глаз. 
Маленькие порции приводят к набору лишнего веса


Кулак подскажет, в каком объеме овощей нуждается организм. Рекомендуемая норма овощей для женщин - 5 порций размером с ваш кулак в день, мужчинам — 7 "кулачных" порций. Овощи — очень важная часть рациона.  

Норма по углеводам: 4-6 пригоршней для женщин, и 6-8 пригоршней для мужчин.
Наталья Либеранская
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог
Теги : Наталья Либеранская, порция пищи, меры пищи