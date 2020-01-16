Похудеть без подсчета калорий: 3 способа контролировать размер порций
Часто мы едим слишком много просто потому, что еда уже в нашей тарелке. Несколько трюков помогут вам определять правильное количество еды. Калории могут быть легко уменьшены даже без подсчета.
Небольшие тарелки
"В одном эксперименте было обнаружено, что люди, которым давали большую тарелку, заполняли ее на 77% больше, чем в группе сравнения, которая использовала тарелку среднего размера. Поэтому простое решение, позволяющее избежать дополнительных калорий - взять тарелку поменьше", - пишет издание Focus.
Ладонь как шкалаВаша собственная рука - достаточно надежный показатель количества пищи, которое вам действительно нужно.
Примерные расчеты:
- Продукты, богатые белком (мясо, рыба, молочные продукты и бобовые): одна ладонь для женщин и две для мужчин.
- Продукты, богатые клетчаткой (овощи и салаты): одна порция размером с кулак для женщин и две порции размером с кулак для мужчин.
- Продукты, богатые углеводами (цельное зерно и крахмалистые овощи, такие как картофель): две ладони для женщин, и для мужчин в два раза больше.
- Пища с высоким содержанием жира (например, масло и орехи): одна порция размером с большой палец для женщин и два больших пальца для мужчин.
Половина порции в ресторанеК счастью, сегодня все чаще можно увидеть, что одно и то же блюдо предлагается в ресторанах разных размеров. Там, где это еще не так, стоит попросить половину порции или взять что-то из детского меню. Если это невозможно, альтернативное решение состоит в том, чтобы разделить блюдо с кем-либо или перейти на закуску с гарниром вместо основного блюда.
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