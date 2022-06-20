Профилактика кишечных инфекций: как защитить ребенка?
Детский гастроэнтеролог Марина Мягкова рассказала, как быстро помочь ребенку, который подхватил кишечную инфекцию.
Под кишечными инфекциями подразумевается целая группа заболеваний (более 30), которые сопровождаются поражением желудка или желудочно-кишечного тракта, и проявляются как местными симптомами, так и общими.
«Вызывать кишечные инфекции может целый ряд вирусов и микробов, простейших. И именно отсюда всегда вытекает различная клиника», — говорит доктор.
Общее для всех кишечных инфекций — это симптомы общей интоксикации: слабость, вялость, повышение температуры, недомогание, снижение аппетита.
Так как это кишечная инфекция, дальше поражается либо желудок, либо целиком пищеварительный тракт, либо отдельно кишечник.
Симптоматика выражается по-разному: тошнота, рвота, диарея. От того, сколько инфекционного агента попало в организм ребенка, зависит выраженность симптоматики.
Обычно кишечные инфекции называют болезнями грязных рук. Но на самом деле, кроме того, что перед едой надо мыть руки, нужно обязательно тщательно промывать овощи и фрукты. Ребенок не должен хватать грязное со стола или тем более с грядки или дерева.
Обязательно следите за качеством продуктов: они должны быть свежими, с непросроченными сроками годности (особенно летом). Если появилась симптоматика, необходимо обратиться к врачу. Кишечные инфекции нежелательно лечить самостоятельно.
На догоспитальном этапе (перед осмотром врача) можно дать ребенку теплое обильное питье и сорбенты. А дальше действовать уже с врачом — выявить возбудителя и не допустить обезвоживания организма. Потому что кишечные инфекции сопровождаются тошнотой, рвотой и диареей, которые могут обезводить организм.
Марина Мягкова
Здоровье
Детский гастроэнтеролог
Оставить комментарий