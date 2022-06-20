Профилактика кишечных инфекций: как защитить ребенка?

«Вызывать кишечные инфекции может целый ряд вирусов и микробов, простейших. И именно отсюда всегда вытекает различная клиника», — говорит доктор.

Под кишечными инфекциями подразумевается целая группа заболеваний (более 30), которые сопровождаются поражением желудка или желудочно-кишечного тракта, и проявляются как местными симптомами, так и общими.Общее для всех кишечных инфекций — это симптомы общей интоксикации: слабость, вялость, повышение температуры, недомогание, снижение аппетита.Так как это кишечная инфекция, дальше поражается либо желудок, либо целиком пищеварительный тракт, либо отдельно кишечник.Симптоматика выражается по-разному: тошнота, рвота, диарея. От того, сколько инфекционного агента попало в организм ребенка, зависит выраженность симптоматики.Обычно кишечные инфекции называют болезнями грязных рук. Но на самом деле, кроме того, что перед едой надо мыть руки, нужно обязательно тщательно промывать овощи и фрукты. Ребенок не должен хватать грязное со стола или тем более с грядки или дерева.Обязательно следите за качеством продуктов: они должны быть свежими, с непросроченными сроками годности (особенно летом). Если появилась симптоматика, необходимо обратиться к врачу. Кишечные инфекции нежелательно лечить самостоятельно.На догоспитальном этапе (перед осмотром врача) можно дать ребенку теплое обильное питье и сорбенты. А дальше действовать уже с врачом — выявить возбудителя и не допустить обезвоживания организма. Потому что кишечные инфекции сопровождаются тошнотой, рвотой и диареей, которые могут обезводить организм.