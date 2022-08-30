Здоровье ребенка-школьника: на что обратить внимание?

«Учеба в школе — сильнейший стресс, который может повлиять на физическое и психологическое здоровье ребёнка. Поэтому подготовка к школе должна включать в себя не только покупку канцелярских принадлежностей, формы и удобного рюкзака», — отмечает педиатр Анна Волик.

Во-первых, ребенок должен соблюдать режим дня. Чтобы утром было легче проснуться — раньше ложимся. Полноценный сон — залог крепкого иммунитета. За два часа до сна выключаем гаджеты и телевизор.Перед началом учебного года важно не просто взять справку в больнице, а реально и объективно оценить состояние здоровья ребенка.⠀Минимальный набор: общий клинический и биохимический анализ крови, анализ мочи, копрограмма.Пересматриваем рацион ребенка, оцениваем его сбалансированность (белки, жиры, углеводы).⠀В меню обязательно должны быть мясо и рыба, овощи, крупы, фрукты.Обязательно узнайте, чем ребенка будут кормить в школе. Если у вас есть вопросы к этому меню, лучше давайте ребенку перекус, который соберете сами дома.⠀Физическая активность — обязательно! Хотя бы небольшая зарядка утром. Она поможет проснуться, настроиться на рабочий лад, взбодриться. Лучше начинать делать зарядку не в первый день нового учебного года, а хотя бы за неделю до старта.Для поддержки детского организма изнутри можно принимать натуропатические комплексы: пробиотики, магний, лецитин, цинк, пчелиная пыльца, витамин Д.