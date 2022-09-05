Не только люди хандрят на самоизоляции
Когда во время коронавирусных ограничений были закрыты зоопарки, некоторые приматы стали вести малоподвижный и одиночный образ жизни. Это говорит о том, что и на них повлиял локдаун.
Исследователи из Университета Ноттигнем-Трент в Великобритании доказали, что человек - не единственное животное, подверженное формированию вредных привычек во время изоляции. Когда закрылись зоопарки, ряд приматов начал вести себя более доминантно, а другие предпочитали уединяться и мало двигаться. Авторы исследования сравнивали поведение бонобо, шимпанзе, бабуинов и горилл в зоопарках и сафари-парках в 2020-ом году, когда они были скрыты от посетителей во время локдауна, с тем, как приматы вели себя после возвращения посетителей.
Оливковые павианы проявляли меньше сексуального и доминантного поведения после возвращения посетителей, чем во время изоляции. Также они чаще подходили к машинам гостей сафари-парка, чем к машине смотрителя, когда этот парк был закрыт. Исследование показало, чтобы при возвращении посетителей бонобо и гориллы проводили меньше времени в одиночестве, а гориллы меньше отдыхали.
Наконец шимпанзе при открытии зоопарка ели больше и чаще слонялись по своим вольерам. По словам ученых довольно сложно сказать, стал ли опыт изоляции для животных положительным, отрицательным или нейтральным. Однако шимпанзе и бабуины, судя по всему, были особенно стимулированы после возвращения посетителей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Ноттигнем-Трент
Здоровье
исследовательский университет в Ноттингеме, Англия. Его корни уходят в 1843 год с созданием Ноттингемской государственной школы дизайна
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