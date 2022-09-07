Какие заболевания могут развиться при нехватке йода?

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йодированная соль

Нутрициолог Елена Суханова рассказала, почему важно поддерживать адекватный уровень йода в организме и какие функции он выполняет. 

Йод жизненно необходим нашему организму. Он помогает нам бороться с бактериями и вирусами. Йод — очень мощное антисептическое средство.

Он убивает почти любые микроорганизмы: от грибков до вирусов. Помните, как в детстве нам мазали разбитые коленки йодом, пытаясь их обеззаразить? 

Но это далеко не все функции йода. 

«Йод является обязательным структурным компонентом тиреотропного гормона и тиреоидных гормонов щитовидной железы, участвует в синтезе Т3 и Т4, в регуляции обмена энергии, температуры тела», — говорит эксперт. 

Также йод влияет на скорость метаболизма в нашем организме. От него напрямую зависит сила иммунного ответа внешним агрессивным факторам. 

Элемент принимает участие в регуляции белков, жиров, а также оказывает влияние на водно-электролитный обмен. 

Многие нейро-психические реакции также зависит от уровня йода. Крайне важен этот пункт для беременных, так как нехватка йода может повлиять на формирование нервной системы и скелета будущего ребенка. 

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Кроме того, йод является мощным антиоксидантом. Его эффект можно сравнить с эффектом витамина С. 

Покажет ли йодная сетка дефицит йода?


Суточная профилактическая доза йода — 100 мкг. Дополнительным натуральным источником йода может быть йодированная или морская соль.
Елена Суханова
Елена Суханова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог
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