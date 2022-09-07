Какие гормоны вырабатываются в организме при влюбленности?

«Все, что многим хотелось бы считать романтикой, на самом деле всего лишь работа гормональной системы. Тестостерон регулирует уровень влечения у обоих полов, но у мужчин он гораздо выше. Поиск партнеров, ощущение уверенности в себе, склонность рисковать и конкурировать — это все тестостерон», — говорит врач-гинеколог Камиль Бахтияров.

Особенно это влияние ощутимо в моменты влюбленности, когда гормоны оказывают влияние на принятие серьезных решений и наше отношение к партнеру.Для поддержания уровня либидо необходим эстрадиол. Без него сексуальное желание будет снижаться.За желание ухаживать и проявлять заботу об объекте влюбленности отвечает дофамин. Кроме того, он работает как природный энергетик, придавая нам сил для достижения поставленных целей.Дофамин дарит нам хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь. Он как будто одевает на нас розовые очки. Именно поэтому под влиянием дофамина мы можем оценивать возлюбленных не совсем объективно.Привязанность и доверие формируются под влиянием окситоцина. Особенно активно он выделяется в момент близкого физического контакта: объятия, поцелуи.Ощущение счастья дарят эндорфины. Именно они отвечают за оргазм. Вместе с эндорфинами выделяется пролактин, который способен существенно снижать уровень стресса.