Какие гормоны вырабатываются в организме при влюбленности?

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пара влюбленных

Если вы думаете, что вы сами управляете своей жизнью, вы ошибаетесь. Нами управляют наши гормоны. 

Особенно это влияние ощутимо в моменты влюбленности, когда гормоны оказывают влияние на принятие серьезных решений и наше отношение к партнеру.

«Все, что многим хотелось бы считать романтикой, на самом деле всего лишь работа гормональной системы. Тестостерон регулирует уровень влечения у обоих полов, но у мужчин он гораздо выше. Поиск партнеров, ощущение уверенности в себе, склонность рисковать и конкурировать — это все тестостерон», — говорит врач-гинеколог Камиль Бахтияров.

Для поддержания уровня либидо необходим эстрадиол. Без него сексуальное желание будет снижаться.

За желание ухаживать и проявлять заботу об объекте влюбленности отвечает дофамин. Кроме того, он работает как природный энергетик, придавая нам сил для достижения поставленных целей.

Дофамин дарит нам хорошее настроение и позитивный взгляд на жизнь. Он как будто одевает на нас розовые очки. Именно поэтому под влиянием дофамина мы можем оценивать возлюбленных не совсем объективно.

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Привязанность и доверие формируются под влиянием окситоцина. Особенно активно он выделяется в момент близкого физического контакта: объятия, поцелуи.

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Ощущение счастья дарят эндорфины. Именно они отвечают за оргазм. Вместе с эндорфинами выделяется пролактин, который способен существенно снижать уровень стресса.
Камиль Бахтияров
Камиль Бахтияров
Здоровье
Гинеколог, профессор
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Теги : Камиль Бахтияров, гормоны, влюбленность
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