Стало известно, какие продукты снижают тестостерон у мужчин

тестостерон

Как заявили ученые, на уровень тестостерона у сильного пола отрицательное влияние оказывает привычка частенько выпивать, а также активное употребление в пищу хлеба, выпечки и прочих сладостей.

Соевые продукты влияют на тестостерон аналогичным образом. Понизить его уровень могут продукты из коровьего молока, особенно если в нем содержатся синтетические или натуральные гормоны. Неблагоприятно на уровне тестостерона сказываются и трансжиры.

Другими важными причинами этого явления специалисты называют естественное старение, сидячий образ жизни, злоупотребление табаком и наркотиками, в том числе марихуаной, а также диабет и избыточный вес.

Врачи рекомендуют, чтобы избежать подобной проблемы, соблюдать режим дня – хорошо высыпаться ночью и питаться только свежими натуральными продуктами.
Теги : тестостерон, соя, избыточный вес, диабет
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