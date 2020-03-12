Стало известно, какие продукты снижают тестостерон у мужчин
Как заявили ученые, на уровень тестостерона у сильного пола отрицательное влияние оказывает привычка частенько выпивать, а также активное употребление в пищу хлеба, выпечки и прочих сладостей.
Соевые продукты влияют на тестостерон аналогичным образом. Понизить его уровень могут продукты из коровьего молока, особенно если в нем содержатся синтетические или натуральные гормоны. Неблагоприятно на уровне тестостерона сказываются и трансжиры.
Другими важными причинами этого явления специалисты называют естественное старение, сидячий образ жизни, злоупотребление табаком и наркотиками, в том числе марихуаной, а также диабет и избыточный вес.
Врачи рекомендуют, чтобы избежать подобной проблемы, соблюдать режим дня – хорошо высыпаться ночью и питаться только свежими натуральными продуктами.
Оставить комментарий