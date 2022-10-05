«Не следует игнорировать»: ранние знаки диабета 2 типа на локтях, ступнях и кистях
При заболевании диабетом 2 типа кожа человека как самый большой орган тела может проявлять некоторые ранние симптомы: например, зуд или сухость.
Когда у человека возникает диабет, уровень сахара в его крови становится слишком высоким, что, в свою очередь, вызывает появление ряда симптомов (в частности, это могут быть повышенная жажда и потребность в более частом мочеиспускании, проблемы с глазами, сердцем и нервами). Кожа также может пострадать в результате скопления большого количества неизрасходованного сахара в крови. В результате ранние знаки диабета 2 типа будут возникать на локтях, ступнях, кистях или на других участках тела. Об этом проинформировали специалисты из организации по борьбе с диабетом Diabetes UK:
«Люди с диабетом могут испытывать большую потерю жидкости из организма из-за высокого уровня глюкозы в крови, что может вызвать у них чрезмерную сухость кожи на ногах, локтях, ступнях и других участках тела».
Врач-эндокринолог Эльвира Яушева сказала в комментарии «МедикФорум», что при повышенном уровне сахара в крови вода активно вытягивается организмом, чтобы компенсировать этот процесс. По этой причине кожа быстро сохнет даже после увлажняющих средств, зудит и трескается, особенно на локтях, ногах, ступнях, руках. В такие микротрещины на коже могут попасть микробы вызвать инфекцию, а это означает, что уход за кожей у диабетиков имеет особенное значение. По словам специалиста, если при высоком сахаре в крови не проверять состояние кожного покрова регулярно, даже незначительные проблемы могут перерасти в серьезные осложнения, включая диабетические язвы стопы и риск ампутации. Яушева напомнила, что в его случае человек может не замечать повреждений в тот момент, когда они возникают. Дело в том, что со временем высокий уровень глюкозы повреждает нервы, способствует развитию невропатии, из-за которой не чувствуются царапины, порезы, ссадины или ранки.
Другие кожные заболевания, возможные при диабете 2 типа.
- Бактериальные и грибковые инфекции.
- Липоидный диабетический некробиоз (НЛД) - воспалительное состояние.
- Диабетические волдыри
- Эруптивный ксантоматоз – желтые бугорки, похожие на горошины.
- Диссеминированная кольцевидная гранулема – кольцевидные или приподнятые дугообразные участки.
Оставить комментарий