«Не следует игнорировать»: ранние знаки диабета 2 типа на локтях, ступнях и кистях

«Люди с диабетом могут испытывать большую потерю жидкости из организма из-за высокого уровня глюкозы в крови, что может вызвать у них чрезмерную сухость кожи на ногах, локтях, ступнях и других участках тела».

Бактериальные и грибковые инфекции.

Липоидный диабетический некробиоз (НЛД) - воспалительное состояние.

Диабетические волдыри

Эруптивный ксантоматоз – желтые бугорки, похожие на горошины.

Диссеминированная кольцевидная гранулема – кольцевидные или приподнятые дугообразные участки.