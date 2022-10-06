Шестилетний мальчик пожелтел из-за любви к апельсинам
Маленький Томас Трэверс из английского графства Девон поразил родителей и даже врачей, когда его кожа обрела выраженный жёлтый цвет. Обследование показало, что этот феномен связан с любовью ребёнка к цитрусовым.
В реальности, родителям бывает довольно сложно убеждать своих детей употреблять фрукты и овощи, но этот мальчик иногда может съесть целый пакет апельсинов или мандаринов за сутки. И теперь 32-летняя мама ребёнка Шарлота в шутку называет своего сына Бартом Симпсоном, поскольку этот популярный мультперсонаж тоже имеет характерный жёлтый цвет кожи. Правда, первоначально эти изменения цвета её сильно напугали, тем более, когда семейный врач не смог понять, в чём их причина.
Жёлтая кожа чаще всего возникает при желтухе, то есть серьёзных проблемах печени и почек из-за накопления в организме билирубина. Но терапевт не заподозрил ничего зловещего, ведь зрачки ребёнка не были жёлтыми, а это характерно при желтухе. Его направили на дополнительные обследования, которые тоже ничего не показали.
Впоследствии оказалось, что желтизна связана с активным употреблением апельсинов, которые содержат натуральный пигмент бета-каротин. Если есть фрукты и овощи с бета-каротином в больших количествах, а к ним также относятся морковь, манго и абрикосы, то кожа может пожелтеть из-за скопления бета-каротина. К счастью, это никак не угрожает нашему здоровью, так как весь бета-каротин превращается в организме в полезный витамин А. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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