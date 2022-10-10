Детей в утробе объявили трансгендерами
Эксперты обрушились с критикой на учёных из детской больницы в Гарварде. Они заявили, что дети уже в утробе матери могут ощущать себя трансгендерами.
Бостонская детская больница в Гарварде опубликовала видеоролик, в котором врач рассказала о формировании детей-трансгендеров. В нём содержится весьма спорное утверждение о том, что некоторые малыши знают о своей трансгендерности ещё в утробе матери. Естественно, что целый ряд экспертов весьма удивился данному заявлению, ведь оно не основано ни на каких научных данных. Эксперты предположили, что врачи этой клиники просто не желают более тщательно опрашивать «сомневающихся» детей, которые являются весьма уязвимыми.
Данная больница входит в систему авторитетнейшего Гарвардского университета, и её не раз обвиняли в том, что она подталкивает детей и подростков моложе 18 лет к операциям по смене пола. В этом ролике психолог доктор Керри МакГрегор подробно объясняет, каких пациентов она принимает.
Женщина подчёркивает, что большинство её клиентов понимают свой настоящий пол в возрасте пубертата. Но значительная часть детей, якобы, знает об этом ещё в утробе матери. И они выражают свою гендерную идентичность в очень юном возрасте, как только учатся говорить. Отметим, что ряд американских штатов запретил выписывать маленьким трансгендерам блокаторы полового созревания. Губернатор Техаса назвал эту терапию «жестоким обращением с детьми». (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Оставить комментарий