Квашеная капуста, йогурт и кимчи — настоящие "убийцы стресса"

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Квашеная капуста, йогурт и кимчи — настоящие "убийцы стресса"


Будь то кимчи или квашеная капуста – ферментированные продукты в настоящее время популярны как никогда благодаря их пользе для здоровья. Они могут даже быть настоящими убийцами стресса. 

Пробиотические эффекты ферментированных продуктов


"Пробиотический эффект имеет решающее значение для нашего благополучия и может даже естественным образом уменьшить стресс. В рамках исследования ученые изучили пробиотическое влияние ферментированных продуктов на самочувствие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 59 лет", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Психобиотическая диета выглядит следующим образом:
  • Несколько порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотической клетчатки - бананы, капуста, злаки, бобовые
  • Ферментированные продукты - кефир, кимчи, квашеная капуста

Меньше стресса, лучше сон


Результат всего через четыре недели: испытуемые, которые придерживались психобиотической диеты, чувствовали себя менее напряженными, чем контрольная группа. Они также спали лучше, чем раньше.

Соевый соус: польза и вред


Ученые связывают изменения с взаимным влиянием так называемой оси кишечник-мозг. Через нейронную сеть органов кишечник и мозг взаимодействуют с помощью различных веществ-мессенджеров. Если есть дисбаланс в кишечнике, это может оказать соответствующее влияние на общее самочувствие — просто потому, что 80 процентов иммунной системы находится в кишечнике.


Соевый соус оказывает особое действие на сосуды


Типичные ферментированные продукты:
  • черные чаи
  • закваска 
  • молочные продукты с молочнокислыми культурами - йогурт, пахта или кефир
  • кислая капуста
  • темпе
  • чайный гриб
  • мисо
  • кимчи
  • соевый соус и паста
"Чем дольше продукт ферментируется, тем больше образуется органических кислот, таких как молочная кислота, микроэлементов и витаминов". 


Кимчи или квашеная капуста, например, богаты витамином С, бета-каротином и витаминами группы В. Молочнокислые бактерии превращают сахар в кислоту, которая не только делает пищу более стойкой, но и облегчает ее переваривание.


Ранее МедикФорум писал о продуктах, вызывающих повышение сахара.


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