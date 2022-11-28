Квашеная капуста, йогурт и кимчи — настоящие "убийцы стресса"

Пробиотические эффекты ферментированных продуктов

"Пробиотический эффект имеет решающее значение для нашего благополучия и может даже естественным образом уменьшить стресс. В рамках исследования ученые изучили пробиотическое влияние ферментированных продуктов на самочувствие 45 здоровых людей в возрасте от 18 до 59 лет", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Несколько порций фруктов и овощей с высоким содержанием пребиотической клетчатки - бананы, капуста, злаки, бобовые

Ферментированные продукты - кефир, кимчи, квашеная капуста

Меньше стресса, лучше сон

черные чаи

закваска

молочные продукты с молочнокислыми культурами - йогурт, пахта или кефир

кислая капуста

темпе

чайный гриб

мисо

кимчи

соевый соус и паста

"Чем дольше продукт ферментируется, тем больше образуется органических кислот, таких как молочная кислота, микроэлементов и витаминов".

Результат всего через четыре недели: испытуемые, которые придерживались психобиотической диеты, чувствовали себя менее напряженными, чем контрольная группа. Они также спали лучше, чем раньше.Ученые связывают изменения с взаимным влиянием так называемой. Через нейронную сеть органов кишечник и мозг взаимодействуют с помощью различных веществ-мессенджеров. Если есть дисбаланс в кишечнике, это может оказать соответствующее влияние на общее самочувствие — просто потому, что 80 процентов иммунной системы находится в кишечнике.Кимчи или квашеная капуста, например, богаты витамином С, бета-каротином и витаминами группы В. Молочнокислые бактерии превращают сахар в кислоту, которая не только делает пищу более стойкой, но и облегчает ее переваривание.Ранее МедикФорум писал о продуктах, вызывающих повышение сахара.

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