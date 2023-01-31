Риск рака груди может повышаться из-за неправильного приема рыбьего жира

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рыбий жир

Врач-гастроэнтеролог Алина Дзагурова: из-за бесконтрольного приема рыбьего жира могут возникать серьезные проблемы со здоровьем.

Врач Дзагурова напомнила, что рыбий жир является для организма ценным источником омега-3 жирных кислот. Их потребление благоприятно сказывается на состоянии сосудистой системы, сердца и мозга, способствует укреплению здоровья и долголетию. Но все позитивные эффекты данных кислот связаны исключительно с адекватным употреблением. В свою очередь, неправильный рыбьего жира повышает риск опасных проблем – Дзагурова подчеркнула, что назначать добавку с ним и определять нужную дозировку должен врач.

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В частности, беседуя с изданием Life, медик предупредила, что последствием неправильного приема рыбьего жира может стать развитие рака груди, а также когнитивные нарушения.

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«Эта добавка может негативно сказаться на работе головного мозга, особенно при неправильном хранении и транспортировке. У человека могут возникнуть гипоксия и проблемы с памятью. Также бесконтрольный прием рыбьего жира может повысить риск развития онкологических заболеваний груди, ухудшить фертильность», - констатировала врач.

Алина Дзагурова добавила, что если прием рыбьего жира ведет к избытку жирных кислот в организме, это может негативно отразиться на состоянии печени, повысив риск избыточного отложения жира, холестерина и развития жирового гепатоза.

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Алина Дзагурова
Алина Дзагурова
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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