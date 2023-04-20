Врач Щепеляев: пристрастие к горячей и жирной пище может спровоцировать рак

«При активном употреблении животных жиров повышается риск развития рака молочной железы и рака толстой кишки», - сообщил специалист.

«Если человек постоянно пьет очень горячий чай или ест что-то горячее, то для него повышается риск рака пищевода и ротовой полостью. Это доказано научными экспериментами», - рассказал Даниил Щепеляев.

Врач Щепеляев рассказал в интервью о пищевых привычках, которые усиливают подверженность организма злокачественным заболеваниям. Одной из таких привычек медик назвал пристрастие к продуктам, насыщенным животными жирами.Кроме того спровоцировать рак может постоянное употребление острых блюд. Если, например, человек курит, злоупотребляет алкоголем, имеет лишний вес и при этом регулярно ест что-то острое, его риск заболеть раком желудка становится очень существенным.Еще один фактор, влияющий на развитие злокачественных образований, – пристрастие к горячей пище и напиткам.Врач уточнил, что возникновение рака, в первую очередь, зависит от генетической предрасположенности, но образ жизни и особенности питания оказывают очень большое влияние на склонность к опухолевым заболеваниям. С учетом этого медик посоветовал россиянам как можно реже употреблять низкокачественные и переработанные продукты, сообщил портал «Народные новости».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что нельзя делать сразу после еды.

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