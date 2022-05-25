Врач Щепеляев: воздействие пыли на организм может быть канцерогенным
В интервью врача-аллерголога Даниила Щепеляева прозвучало предупреждающее мнение о том, насколько опасной в своем воздействии на организм может быть пыль.
Врач Щепеляев уведомил, что: воздействие пыли на организм может быть канцерогенным – это связано с наличием специфических веществ в ее составе.
«Если пыль содержит бериллий, кадмий, асбест, то кратно повышается риск злокачественных образований», - заметил медик.
Также Щепеляев перечислил те заболевания, поражающие верхние дыхательные пути из-за влияния пыли.
- Бронхит.
- Астма.
- Фиброз легких.
- ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких).
«любое хроническое воспалительное заболевание бронхолегочного аппарата кратно повышает риск злокачественного новообразования».
Дополнительно врач сообщил, что значительный вредоносный или канцерогенный эффект присущ, прежде всего, пыли, которая воздействует на человека в условиях его деятельности.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли компьютерная томография способствовать развитию рака.
Даниил Щепеляев
Здоровье
врач аллерголог-онкоиммунолог
Оставить комментарий