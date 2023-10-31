Биохимик Кулешова: использовать воду из крана для готовки не следует из-за хлора

«На водоподготовительной станции его добавляют с таким расчетом, чтобы после того, как вода прошла все трубы, хлор на выходе все равно оставался», - поделилась эксперт.

Биохимик Кулешова отметила в беседе с «Газетой.ру», что добавляемый в водопроводную воду хлор хотя и обеззараживает ее, в то же время может быть вреден для людей.По мнению Кулешовой, использовать воду из крана для готовки пищи не следует из-за содержащегося хлора. Биохимик констатировала, что при кипячении хлор улетучивается из воды. Но всегда есть риск того, что он начнет взаимодействовать с другими растворенными в воде веществами и получаемые соединения окажутся вредными для организма.Специалистка заявила, что использовать для употребления или готовки следует только отфильтрованную воду или же купленную в бутылках.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой негативный эффект может давать употребление алкоголя или кофе после стресса.

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