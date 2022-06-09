Биохимик Кулешова сообщила, как нужно поддерживать питьевой режим летом

«Если тело лишиться 4% влаги, его работоспособность упадет на 20–30%. Еще больший дефицит воды чреват трудностями с концентрацией внимания, головной болью и сонливостью. Потеря 10% воды может быть опасна для жизни», - сообщила Кузнецова.

«Минеральная вода не рекомендуется, так как ее употребление грозит отложением лишних солей», - добавила Кузнецова.