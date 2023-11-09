Онколог Егиев: боль в правом подреберье и потеря веса возможны при раке поджелудочной железы

«Человек должен обратить внимание на желтуху, которая сопровождается болью в правом подреберье, резкую потерю веса до 10-15 кг за 2-3 месяца», - поделился он с РИАМО

Онколог Егиев констатировал, что обнаружение возникшего рака поджелудочной железы на ранних стадиях – это серьезная проблема. Первоначальному развитию этого заболевания свойствен бессимптомный сценарий. Врач добавил, что некоторые проявления рака поджелудочной делают его похожим на проблемы с желчным пузырем или на язву желудка, диабет.Егиев обратил внимание на то, что при раке поджелудочной железы возможны такие симптомы как боль в правом подреберье и существенная потеря веса.По словам онколога, моча может стать более темной, а стул – более светлым. Кроме того, у человека пропадает аппетит, его одолевают общее недомогание и слабость. Возможны и расстройства пищеварения в виде диареи или запоров.Для уточнения диагноза необходимы обследования с использованием ультразвука и компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака лимфатической системы у человека может измениться голос

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