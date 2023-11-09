Онколог Егиев: боль в правом подреберье и потеря веса возможны при раке поджелудочной железы

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недомогание

Врач-онколог Валерий Егиев назвал признаки злокачественной опухоли в поджелудочной железе.

Онколог Егиев констатировал, что обнаружение возникшего рака поджелудочной железы на ранних стадиях – это серьезная проблема. Первоначальному развитию этого заболевания свойствен бессимптомный сценарий. Врач добавил, что некоторые проявления рака поджелудочной делают его похожим на проблемы с желчным пузырем или на язву желудка, диабет.

Егиев обратил внимание на то, что при раке поджелудочной железы возможны такие симптомы как боль в правом подреберье и существенная потеря веса.

«Человек должен обратить внимание на желтуху, которая сопровождается болью в правом подреберье, резкую потерю веса до 10-15 кг за 2-3 месяца», - поделился он с РИАМО.

Что еще можно заметить, когда возникает рак поджелудочной железы? По словам онколога, моча может стать более темной, а стул – более светлым. Кроме того, у человека пропадает аппетит, его одолевают общее недомогание и слабость. Возможны и расстройства пищеварения в виде диареи или запоров.

Для уточнения диагноза необходимы обследования с использованием ультразвука и компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что при развитии рака лимфатической системы у человека может измениться голос.

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Валерий Егиев
Валерий Егиев
Здоровье
врач-онколог, хирург
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Теги : рак поджелудочной железы, признаки рака, Валерий Егиев
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