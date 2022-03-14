Онколог Егиев: привычные продукты разрушают поджелудочную железу
По словам врача-онколога Валерия Егиева, здоровое состояние поджелудочной железы может быть подорвано привычными для миллионов россиян продуктами.
В своем интервью онколог посоветовал умеренно употреблять жирную и сладкую пищу – она может серьезной вредить поджелудочной железе. Егиев перечислил привычные продукты, которые разрушают здоровье этого органа.
«Разрушают железу спиртное, выпечка и сахар, сладкие газированные напитки, фастфуд», - рассказал медик изданию «Доктор Питер».
Медики напоминают, что одним из характерных симптомов рака поджелудочной железы является боль в живет, которая становится более интенсивной после приема пищи или в лежачем положении, и ослабевает при наклоне телом вперед. Особенность такой боли: она является опоясывающей, переходящей на спину.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки говорят о том, что человек пьет слишком много кофе, и ему необходимо сократить количество этого напитка.
Валерий Егиев
ЗОЖ
врач-хирург, онколог, доктор медицинских наук
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