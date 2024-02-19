Врач Малиновская: горечь во рту могут вызывать болезни, которые нарушают отток желчи

«Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи – частый признак хронических заболеваний», - констатировала медик.

Побочный эффект приема лекарств (тетрациклина, препаратов лития, сердечно-сосудистых средств).

Стоматологические проблемы.

Врач Малиновская проинформировала в комментарии для « Газеты.Ru » о распространенных причинах, объясняющих появление горечи во рту. По словам медика, горечь, которая ощущается длительное время или бывает очень сильной, может оказаться признаком болезней органов пищеварительной системы.Малиновская уточнила, что горечь во рту могут вызывать болезни, которые нарушают отток желчи (речь идет о проблемах с желчным пузырем, от камней до его воспаления – холецистита), а также хронический панкреатит или гастрит. Но в их случае горький привкус как правило совмещается с другими симптомами – болями в животе, тошнотой, изжогой, отрыжкой.Врач пояснила, что желчь производится печенью и хранится в желчном пузыре, она необходима организму для переваривания жиров. При отсутствии заболеваний возникающая во рту горечь может сигнализировать о том, что желчи вырабатывается слишком много, и она попадает в пищевод. Такое избыточное выделение желчи обычно происходит в условиях несбалансированного питания, чрезмерного употребления жирной пищи.Другие причины горького привкуса:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, чем опасен прием сердечных капель при боли в груди.

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