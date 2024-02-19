Кардиолог Гусейнова: прием сердечных капель при боли в груди – опасная ошибка

«Допустим, имеется болевой синдром в грудной клетке, мы выпиваем данные капли, так как они обладают противотревожным эффектом. Тревожность уходит, болевой синдром немножко уходит, и такие пациенты не вызывают скорую помощь, а за этим может быть скрыт острый инфаркт миокарда», - предостерегла кардиолог.

«Также может быть проявление побочных действий в виде тошноты и рвоты, изменений со стороны желудочно-кишечного тракта», - сказала она.

Кардиолог Гусейнова сообщила в беседе с « Пятым каналом », что многие люди при появлении боли в груди начинают снимать ее сердечными каплями из аптеки. Медик назвала такое самолечение опасной ошибкой. Один из рисков подобной ситуации состоит в том, что принимаемые средства могут скрыть развитие тяжелого нарушения – например, инфаркта миокарда.Гусейнова добавила, что частый прием сердечных капель может способствовать привыканию, из-за которого происходит увеличение употребляемых доз за один раз.Другой опасной ошибкой кардиолог назвала прием «сердечниками» препаратов с содержанием ацетилсалициловой кислоты без согласования с лечащим врачом. В частности, такие препараты могут серьезно навредить людям с высоким артериальным давлением, их употребление повышает для этой категории пациентов риск геморрагического инсульта.Айгюн Гусейнова подчеркнула: людям с хроническими патологиями сердечно-сосудистой системы важно консультироваться с врачами по поводу приема всех употребляемых ими лекарств и избегать самолечения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гипертония, инфаркт и инсульт все чаще возникают у молодых людей.

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