Невролог Косивцова: будущая болезнь Альцгеймера начинает проявляться после 40 лет

«В случае наследственной болезни Альцгеймера рекомендую первое обращение к неврологу в 40–45 лет», - сказала специалист в комментарии для «ФедералПресс».

Многие люди считают болезнь Альцгеймера старческим недугом, однако при её развитии первоначальные симптомы могут возникать в возрасте расцвета сил и интеллектуальных способностей. Невролог Косивцова констатировала, что будущая болезнь Альцгеймера начинает проявляться после 40 лет.Косивцова добавила, что сегодня ведущие неврологические учреждения обладают возможностью проводить такие исследования и тесты, которые позволяют уже в этом возрасте определить подверженность человека болезни Альцгеймера даже при отсутствии её клинических проявлений.Болезнь Альцгеймера характеризуется процессами деградации областей мозга, ответственных за память и аналитические способности. По словам специалиста, симптомами, указывающими на заболевание, изначально становится забывчивость, связанная с ухудшением кратковременной памяти. При этом человек может хорошо помнить события далеких лет, но становится неспособен запомнить то, что он недавно узнал, услышал или прочел. Он многократно задает одни и те же вопросы, забывая получаемые ответы.По мере развития недуга развивается бытовая беспомощность – человек фактически становится неспособен обслуживать себя, вести хозяйство, оплачивать счета.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с речью возникают при развитии болезни Альцгеймера.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.