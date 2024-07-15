Невролог Косивцова: будущая болезнь Альцгеймера начинает проявляться после 40 лет

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женщина держится за голову

Врач-невролог Ольга Косивцова: при внимательном наблюдении начальные признаки болезни Альцгеймера можно заметить уже в возрасте 40–45 лет.

Многие люди считают болезнь Альцгеймера старческим недугом, однако при её развитии первоначальные симптомы могут возникать в возрасте расцвета сил и интеллектуальных способностей. Невролог Косивцова констатировала, что будущая болезнь Альцгеймера начинает проявляться после 40 лет.

«В случае наследственной болезни Альцгеймера рекомендую первое обращение к неврологу в 40–45 лет», - сказала специалист в комментарии для «ФедералПресс».

Косивцова добавила, что сегодня ведущие неврологические учреждения обладают возможностью проводить такие исследования и тесты, которые позволяют уже в этом возрасте определить подверженность человека болезни Альцгеймера даже при отсутствии её клинических проявлений.

Болезнь Альцгеймера характеризуется процессами деградации областей мозга, ответственных за память и аналитические способности. По словам специалиста, симптомами, указывающими на заболевание, изначально становится забывчивость, связанная с ухудшением кратковременной памяти. При этом человек может хорошо помнить события далеких лет, но становится неспособен запомнить то, что он недавно узнал, услышал или прочел. Он многократно задает одни и те же вопросы, забывая получаемые ответы.

По мере развития недуга развивается бытовая беспомощность – человек фактически становится неспособен обслуживать себя, вести хозяйство, оплачивать счета.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы с речью возникают при развитии болезни Альцгеймера.

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Ольга Косивцова
Ольга Косивцова
Здоровье
врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова
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