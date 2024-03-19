Психолог Мелехин объяснил, какие проблемы с речью могут возникать из-за болезни Альцгеймера

«Необходимо насторожиться, если у человека появились трудности с построением предложений и восприятием информации, если он начинает путать и заменять слова в своих фразах», - объяснил специалист в беседе с aif.ru

«По мере прогрессирования заболевания человек начинает забывать, где он живет, теряет для себя информацию, позволяющую ему ориентироваться в повседневной жизни, — забывает бытовые вещи. Далее начинаются изменения в узнавании людей», - предупредил эксперт.

Психолог Мелехин рассказал, какие симптомы можно заметить в тех случаях, когда развивается болезнь Альцгеймера – патология головного мозга, ассоциированная с угасанием функции памяти. Специалист отметил, что одним из индикаторов этого заболевания является неразличимость реальных и ненастоящих событий. Человек может быть твердо убежден, что с ним происходило то, чего в действительности никогда не было.Кроме того, из-за болезни Альцгеймера могут возникать проблемы с речью. В частности, заболевший человек начинает забывать слова, устойчивые обороты речи, термины и нередко пытается заменить их другими, подходящими по его мнению словами. Эти слова для замены могут совершенно не вписываться в контекст, но сам человек своей оплошности не замечает.Алексей Мелехин добавил, что забывчивость, возникающая у человека с болезнью Альцгеймера, распространяется на повседневные вещи и возникает не просто как случайное событие. Если человек забывает о чем-то очень простом, и подобное забывание проявляется 10 и больше раз на протяжении месяца, это тоже потенциальный сигнал возможной проблемы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что состояние головного мозга может серьезно пострадать из-за отказа от мяса.

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