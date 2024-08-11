Изменения в работе кишечника: онколог Расулов рассказал о признаках колоректального рака

«Если у человека всю жизнь были запоры, то для него это привычно. Но если у человека, склонного к послаблению, возник запор, или наоборот — у того, у кого были всю жизнь запоры, периодически стала проявляться диарея, это должно насторожить», - заявил онколог.

«Снижение уровня гемоглобина в крови может быть ранним признаком рака толстой кишки. При этом человек может не испытывать других симптомов, кроме слабости и головокружения. В таких случаях важно обратиться к врачу для выявления причины анемии», - обратил внимание доктор медицинских наук.

Онколог Расулов рассказал в беседе с « Лента.ру » о признаках колоректального рака. Врач констатировал, что одним из таких сигналов становится то, что кишечник человека начинает функционировать по-другому.Профессор Расулов подчеркнул, что обращаться к врачу необходимо при любых изменениях в работе кишечника, которые сохраняются больше трех-четырех дней.Что также не должно ускользать от внимания – это появление крови, которая может быть заметна на туалетной бумаге, нижнем белье или в стуле (он при этом может менять цвет). Даже если это убедительно выглядит как проявление геморроя, лучше проконсультироваться со специалистом и провериться, считает онколог.Также эксперт посоветовал помнить, что при развитии рака кишечника может возникать состояние, которое ассоциируется с анемией – нехваткой железа и низким уровнем гемоглобина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие виды рака могут возникать в связи с частым употреблением алкоголя.

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