«Карцинома губы»: онколог Карасев назвал виды рака, которые могут возникнуть из-за алкоголя

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Врач-онколог Иван Карасев: злоупотребление алкоголем может спровоцировать развитие различных злокачественных опухолей.

Онколог Карасев сообщил о том, что риск развития рака из-за употребления алкоголя действительно повышается – в особенности, если человек пьет часто, злоупотребляет количеством спиртного. Содержащийся в алкогольных напитках этиловый спирт преобразуется в канцероген (ацетальдегид), который способствует размножению в организме раковых клеток и может вызывать повреждения генов.

«Исследования Международного агентства по изучению рака (МИАР) подтвердили, что употребление алкогольных напитков повышает риск развития онкозаболеваний, в частности, заболеваний желудочно-кишечного тракта. Единственный действенный способ уменьшить вероятность развития онкологии ЖКТ – значительно сократить потребление алкоголя», - предупреждение онколога опубликовал «ФедералПресс».

Карасев добавил, что из-за алкоголя могут возникнуть разные виды рака, и назвал их: это карциномы губы и ротовой полости, а также злокачественные опухоли пищевода, желудка, печени, поджелудочной железы, прямой кишки.

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Иван Карасев
Иван Карасев
Здоровье
врач-онколог
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Теги : причины рака, употребление алкоголя, Иван Карасев