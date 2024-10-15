Врач Диденко рассказала, помогает ли правильное питание снижать риск рака молочной железы

«Защититься от рака молочной железы на 100 процентов нельзя, однако можно снизить риск его развития. Например, если придерживаться здорового образа жизни», - заметила эксперт.

«Нужно стараться держать правильную массу тела, заниматься спортом, правильно питаться», – подчеркнула Вера Диденко.

Грибы: содержит специфические антиоксиданты, борющиеся с воспалением – провокатором опухолевых образований;

Брокколи: насыщен сульфорафаном – данный ингредиент уничтожает клетки, способствующие росту опухоли;

Гранат: богат эллагиновой кислотой, которая подавляет действие ферментов, влияющих на развития рака груди;

Чечевица и другие бобовые: содержат много фолатов, волокон и других полезных питательных веществ, обеспечивающих противораковую защиту;

Грецкие орехи: употребление 60 граммов в день считается одним из эффективных способов профилактики рака груди;

Черника: содержащийся в ней антиоксидант птеростильбен может останавливать рост клеток рака молочной железы, вызывать их апоптоз (процесс самоуничтожения);

Яйца: богаты холином – данное вещество может снижать риск развития рака груди на 24%.

«Алкоголь снижает защитные свойства иммунной системы и может быть косвенным фактором развития рака молочной железы. Курение также вредит организму и повышает риски», - предупредила Диденко.

15 октября считается Всемирным день борьбы с раком молочной железы. Врач Диденко проинформировала в беседе с «Москвой 24»: подверженность данному заболеванию в определенной степени зависит от образа жизни.В связи с этим Диденко рассказала, помогает ли правильное питание снижать риск рака молочной железы. Медик пояснила, что фактор питания для здоровья груди действительно важен. В первую очередь, речь идет о питании, при котором не возникает ожирения.Врач констатировала: лишний вес является подтвержденным обстоятельством повышенного риска развития рака груди.Какие продукты обладают способностью улучшать защиту организма от развития рака молочной железы?Кроме того, для профилактики данного типа рака врач посоветовала отказаться от употребления фастфуда, жирной и жареной пищи, копченостей. Также важно воздерживаться от принятия алкоголя и не курить, подчеркнула медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие завтраки повышают вероятность развития рака.

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