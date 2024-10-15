Врач Диденко рассказала, помогает ли правильное питание снижать риск рака молочной железы

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риск рака груди

Врач Вера Диденко сообщила, какие меры могут принять женщины, чтобы улучшить свою защиту от развития рака молочной железы.

15 октября считается Всемирным день борьбы с раком молочной железы. Врач Диденко проинформировала в беседе с «Москвой 24»: подверженность данному заболеванию в определенной степени зависит от образа жизни.

«Защититься от рака молочной железы на 100 процентов нельзя, однако можно снизить риск его развития. Например, если придерживаться здорового образа жизни», - заметила эксперт.

В связи с этим Диденко рассказала, помогает ли правильное питание снижать риск рака молочной железы. Медик пояснила, что фактор питания для здоровья груди действительно важен. В первую очередь, речь идет о питании, при котором не возникает ожирения.

Врач   констатировала: лишний вес является подтвержденным обстоятельством повышенного риска развития рака груди.

«Нужно стараться держать правильную массу тела, заниматься спортом, правильно питаться», – подчеркнула Вера Диденко.

Какие продукты обладают способностью улучшать защиту организма от развития рака молочной железы?
  • Грибы: содержит специфические антиоксиданты, борющиеся с воспалением – провокатором опухолевых образований;
  • Брокколи: насыщен сульфорафаном – данный ингредиент уничтожает клетки, способствующие росту опухоли;
  • Гранат: богат эллагиновой кислотой, которая подавляет действие ферментов, влияющих на развития рака груди;
  • Чечевица и другие бобовые: содержат много фолатов, волокон и других полезных питательных веществ, обеспечивающих противораковую защиту;
  • Грецкие орехи: употребление 60 граммов в день считается одним из эффективных способов профилактики рака груди;
  • Черника: содержащийся в ней антиоксидант птеростильбен может останавливать рост клеток рака молочной железы, вызывать их апоптоз (процесс самоуничтожения);
  • Яйца: богаты холином – данное вещество может снижать риск развития рака груди на 24%.
Кроме того, для профилактики данного типа рака врач посоветовала отказаться от употребления фастфуда, жирной и жареной пищи, копченостей. Также важно воздерживаться от принятия алкоголя и не курить, подчеркнула медик.

«Алкоголь снижает защитные свойства иммунной системы и может быть косвенным фактором развития рака молочной железы. Курение также вредит организму и повышает риски», - предупредила Диденко.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие завтраки повышают вероятность развития рака.

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Вера Диденко
Вера Диденко
Здоровье
врач-онколог, маммолог
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Теги : рак молочной железы, защита от рака, Вера Диденко