Включая сосиски: врач Соломатина уточнила, какая еда на завтрак повышает риск рака

Многие наши соотечественники едят на завтрак сосиски, сладкие хлопья (или другие сладкие сухие завтраки) или йогурты. Врач Соломатина уточнила в комментарии 5-tv.ru, что такая еда повышает риск рака, поскольку в ней содержится очень большое количество сахара или присутствуют искусственные компоненты.Соломатина напомнила, что поедаемый в избытке сахар ведет к дополнительному жироотложению, а жировая ткан продуцирует гормоноподобные вещества, влияющие на возникновение воспаления и ассоциированных опухолей. Что касается различных добавок и усилителей вкуса, они способны наносить ущерб клеткам организма и провоцировать модификации ДНК, из-за чего в конечном итоге могут возникать злокачественные образования.Елена Соломатина посоветовала употреблять на завтрак белок и клетчатку – например, есть яичницу с овощами, цельнозерновые каши или хлеб с творогом, вареным яйцом или куском нежирного мяса. Медик подчеркнула, что клетчатка в завтраке должна присутствовать обязательно.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к фруктам может навредить здоровью человека

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