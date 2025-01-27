Диетолог рассказала о продуктах, которые могут влиять на артериальное давление

«Эти продукты задерживают воду в кровеносном русле и таким образом влияют на давление», - объяснила диетолог в разговоре с 76.ru

«Гипертоникам важно соблюдать щадящие способы приготовления блюд: всё варим, тушим, запекаем, готовим на пару. Также им нельзя наедаться на ночь. Людям, страдающим от пониженного давления, помимо коррекции своего питания, все же стоит обратиться к врачу для комплексного лечения недуга».

Диетолог Селезнева рассказала о продуктах, которые могут влиять на артериальное давление. В частности, медик заявила, что существуют продукты, постоянное или разовое употребление которых может быть фактором повышения давления.По словам Селезневой, такие продукты бывает полезно употреблять людям, страдающим от гипотонии, сопровождаемой эпизодами сильного снижения давления, ухудшающего самочувствие. Действенным способом поднять давление гипотонику она назвала употребление соленой или маринованной пищи, особенно в сочетании с чем-то жирным, жареным или сладким (кусочек селедки, бутерброд с салом или слабосоленой красной рыбой, соленый огурец).Помимо того, влиять на давление, повышая его, могут напитки: чай с чабрецом, каркаде, ройбуш, матча, натуральный кофе, крепкий черный чай. Вследствие их приема увеличивается тонус сосудов и учащается сердцебиение, уточнила Селезнева.Что касается продуктов, снижающих давление, к этой категории относятся нежирные кисломолочные продукты, а также нежирное мясо птицы и рыба, добавила медик. Также некоторым гипотоническим действием обладают цельнозерновые крупы, включая овес, гречку и перловку. Вдобавок к продуктам, профилактирующим скачки давления, относятся зеленые овощи, ягоды и несладкие фрукты.В заключение эксперт посоветовала помнить:До этого врач-кардиолог Денис Соколов констатировал, что для нормализации артериального давления полезно употреблять продукты, в составе которых присутствуют полезные жиры, магний, калий.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Лидия Голубенко рассказала , почему артериальное давление может расти вечером и ночью.

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