Врач Соколов назвал продукты для снижения давления, врач Ильина – нетипичные признаки гипертонии

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измерение давления

Врач-кардиолог Денис Соколов: питание способно напрямую влиять на артериальное давление.

Врач Соколов напомнил, что определенные продукты питания оказывают разное влияние на уровень давления, способствуя как его повышению, так и понижению. Людям с гипертонией, подчеркнул специалист, особенно важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Об этом медик рассказал «Газете.Ru».

«Для поддержания здорового давления важно включать в рацион продукты, богатые калием и клетчаткой. Фрукты и овощи, такие как бананы, апельсины, шпинат и брокколи, помогают выводить лишний натрий и улучшают состояние сосудов»,- пояснил Соколов.

Также для нормализации давления кардиолог назвал полезными продукты, в составе которых присутствуют полезные жиры, магний, кальций.

«Орехи и семена, содержащие полезные жиры и магний, укрепляют сосуды. Также в рацион нужно ввести цельнозерновые продукты, такие как овсянка и бурый рис, которые богаты магнием. В свою очередь нежирные молочные продукты поддерживают нормальное давление, благодаря кальцию», - уточнил он.

Еще одним пищевым компонентом, способствующим улучшению кровообращения и снижению давления, врач назвал аллицин. Его источниками, в частности, являются темный шоколад и чеснок.

Наряду с употреблением полезных продуктов кардиолог посоветовал для снижения давления ограничивать соль, сахар и алкоголь
Врач-терапевт Тамара Ильина отметила в комментарии для «МедикФорум», что многие люди не догадываются о существующей у них гипертонической болезни. Медик подчеркнула, что гипертония может не иметь специфических симптомов и проявляется состояниями, которые воспринимаются как проявление переутомления, стресса.

Врач Ильина назвала нетипичные признаки гипертонии:
  • Повышенная раздражительность;
  • Усталость, возрастающая к вечеру;
  • Головная боль;
  • Ощущение болезненности в глазах, ухудшение зрения, «мушки» перед глазами;
  • Шум в ушах;
  • Покраснение лица;
  • Частое мочеиспускание.
Врач посоветовала взрослым людям знать свое давление, периодически его измерять. Особенно важно делать это после 40 лет. Если высокое давление не контролировать и не корректировать, человек рискует пострадать от энцефалопатии, деменции, инсульта, почечной недостаточности, предостерегла эксперт.

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Теги : повышенное даавление, борьба с гипертонией, Денис Соколов