«В зоне орбиты вокруг глаз эпидермис и подкожная клетчатка устроены так, что сосуды хорошо просвечиваются. Поэтому, когда на кожу попадают лучи света, проступают темные оттенки», - объяснил Савин.

«Гипотиреоз, сердечно-сосудистые и другие заболевания, связанные с циркуляцией крови, часто сопровождаются синевой под глазами», - предупредил врач.

Терапевт Савин назвал ключевые причины появления темных кругов под глазами, об этом сообщила « Москва 24 ». Медик заявил, что их возникновение может объясняться анатомическими особенностями лица (в частности, подобный эффект создают глубоко посаженные глаза). Кроме того, такое возможно в случае близкого расположения капилляров к поверхности кожи.Медик напомнил, что область под глазами может темнеть из-за недосыпа, но также причиной появления кругов могут быть опасные изменения в состоянии организма. Терапевт назвал темные круги под глазами возможным признаком проблем с щитовидкой или сердцем.Также он обратил внимание, что подобным образом может проявляться анемия, при которой организм испытывает недостаток кислорода.Другая возможная патологическая причина темных кругов – болезни почек, сопровождаемые скоплением токсинов в тканях, которое делает нездоровым цвет эпидермиса.До этого врач-терапевт Виктор Лишин посоветовал россиянам обратиться за обследованием при внезапном появлении мешков под глазами. Он заявил, что такое изменение внешнего вида может обуславливаться проблемами с сердцем, конкретно сердечной недостаточностью.В свою очередь, врач иммунолог Ксения Бочарова предупредила , что круги под глазами могут сигнализировать о больной печени.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о злоупотреблении алкоголем или быть следствием приема некоторых лекарств.

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