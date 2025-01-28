Терапевт назвал темные круги под глазами возможным признаком проблем с щитовидкой или сердцем
Врач-терапевт Алексей Савин рассказал, что может означать появление темных кругов под глазами.
Терапевт Савин назвал ключевые причины появления темных кругов под глазами, об этом сообщила «Москва 24». Медик заявил, что их возникновение может объясняться анатомическими особенностями лица (в частности, подобный эффект создают глубоко посаженные глаза). Кроме того, такое возможно в случае близкого расположения капилляров к поверхности кожи.
«В зоне орбиты вокруг глаз эпидермис и подкожная клетчатка устроены так, что сосуды хорошо просвечиваются. Поэтому, когда на кожу попадают лучи света, проступают темные оттенки», - объяснил Савин.
Медик напомнил, что область под глазами может темнеть из-за недосыпа, но также причиной появления кругов могут быть опасные изменения в состоянии организма. Терапевт назвал темные круги под глазами возможным признаком проблем с щитовидкой или сердцем.
«Гипотиреоз, сердечно-сосудистые и другие заболевания, связанные с циркуляцией крови, часто сопровождаются синевой под глазами», - предупредил врач.
Также он обратил внимание, что подобным образом может проявляться анемия, при которой организм испытывает недостаток кислорода.
Другая возможная патологическая причина темных кругов – болезни почек, сопровождаемые скоплением токсинов в тканях, которое делает нездоровым цвет эпидермиса.
До этого врач-терапевт Виктор Лишин посоветовал россиянам обратиться за обследованием при внезапном появлении мешков под глазами. Он заявил, что такое изменение внешнего вида может обуславливаться проблемами с сердцем, конкретно сердечной недостаточностью.
В свою очередь, врач иммунолог Ксения Бочарова предупредила, что круги под глазами могут сигнализировать о больной печени.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что появление темных кругов под глазами может свидетельствовать о злоупотреблении алкоголем или быть следствием приема некоторых лекарств.
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Алексей Савин
Здоровье
врач-терапевт поликлиники ЦКБ Управления делами Президента РФ
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