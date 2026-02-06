Супруга Евгения Шеина сообщила о его состоянии после возвращения из Таиланда

Евгений Шеин, находившийся на отдыхе на острове Пхукет, был госпитализирован с полным параличом в январе. Сейчас мужчина проходит обследование в Новосибирской областной больнице.

По информации супруги, состояние Шеина остается без существенных изменений после эвакуации из Таиланда. Ранее на Пхукете ему был поставлен диагноз синдром Гийена-Барре, который относится к редким аутоиммунным заболеваниям.

Синдром Гийена-Барре может развиваться у некоторых людей после перенесенных инфекций, включая простудные заболевания. Медицинские специалисты отмечают, что восстановление при этом состоянии может занять от трех до шести месяцев.

Случай Шеина привлек внимание к вопросам оказания медицинской помощи россиянам за рубежом и особенностям редких неврологических заболеваний. Врачи подчеркивают важность своевременного наблюдения и комплексного обследования при подобных симптомах.

В настоящее время Евгений Шеин находится под наблюдением специалистов в Новосибирске, где ему продолжают проводить необходимые диагностические процедуры и поддерживающую терапию.