В Ялте уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился почти на треть

В Ялте отмечено снижение числа случаев ОРВИ и гриппа на 28% по сравнению с началом года. Об этом сообщила глава муниципалитета Янина Павленко.

За первые пять недель текущего года в муниципальном округе зарегистрировано чуть более двух тысяч случаев заболеваний. По словам Павленко, среди заболевших не было привитых.

Несмотря на уменьшение заболеваемости, санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение о частичном введении карантина. Временно приостановлены занятия в 11 классах четырех школ и в трех группах двух детских садов.

Ситуация с распространением ОРВИ и гриппа, по данным местных властей, находится под контролем и соответствует сезонным показателям. Павленко подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка отслеживается в ежедневном режиме.

Медицинские учреждения Ялты обеспечены необходимыми лекарственными средствами и располагают резервным коечным фондом для возможной госпитализации пациентов при необходимости.