В Новосибирской области отмечен рост числа случаев гриппа и ОРВИ на 13,8 процента

В Новосибирской области зафиксировано увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю.

По данным мониторинга, проведённого с 26 января по 1 февраля, количество случаев выросло на 13,8 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Ведомство сообщает, что вакцинация продолжает демонстрировать эффективность против актуальных штаммов гриппа, циркулирующих в регионе.

Рост сезонной заболеваемости характерен для этого времени года, что требует повышенного внимания к вопросам профилактики.

Роспотребнадзор информирует жителей о необходимости уделять внимание мерам предосторожности, включая регулярное мытьё рук, использование антисептиков, применение масок в общественных местах и проветривание помещений.