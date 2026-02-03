В Новосибирской области отмечен рост числа случаев гриппа и ОРВИ на 13,8 процента

138 Фото: pexels.com

В Новосибирской области зафиксировано увеличение заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю.

По данным мониторинга, проведённого с 26 января по 1 февраля, количество случаев выросло на 13,8 процента по сравнению с предыдущим периодом.

Ведомство сообщает, что вакцинация продолжает демонстрировать эффективность против актуальных штаммов гриппа, циркулирующих в регионе.

Рост сезонной заболеваемости характерен для этого времени года, что требует повышенного внимания к вопросам профилактики.

Роспотребнадзор информирует жителей о необходимости уделять внимание мерам предосторожности, включая регулярное мытьё рук, использование антисептиков, применение масок в общественных местах и проветривание помещений.

