Алексей Путин сообщил о росте пособия по временной нетрудоспособности для россиян

С 2026 года в России увеличится размер пособия по временной нетрудоспособности. Об этом сообщил Алексей Путин, отметив, что выплаты возрастут на 20% для всех граждан.

Новое правило предусматривает, что сумма пособия за полный календарный месяц не может быть ниже установленного минимального размера оплаты труда, независимо от трудового стажа работника.

Граждане смогут отслеживать начисления и статус выплат через личный кабинет на портале Госуслуг, что упрощает процесс получения информации и исключает необходимость посещения государственных учреждений.

Повышение пособия может быть актуально для широкого круга россиян, поскольку временная нетрудоспособность связана с различными заболеваниями и состояниями здоровья.

Алексей Путин также уточнил, что в случае болезни ребенка во время ежегодного оплачиваемого отпуска взрослого пособие по временной нетрудоспособности не назначается.