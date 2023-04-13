Невролог Алехина: анализ крови предсказывает болезнь Альцгеймера за 10 лет до начала — точность 80%

«В нашем исследовании мы показываем, что уровни гликанов в крови изменяются на ранних стадиях развития заболевания. Это может означать, что мы сможем предсказать риск болезни Альцгеймера только с помощью анализа крови и теста памяти», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Как проводилось исследование?

«Ученые надеются, что гликаны в крови окажутся ценным дополнением к существующим методам скрининга людей на болезнь Альцгеймера, что позволит выявить заболевание на ранней стадии».

Болезнь Альцгеймера - это прогрессирующее состояние, то есть со временем оно ухудшается. В большинстве случаев первым признаком являются незначительные проблемы с памятью, за которыми следуют изменения личности, спутанность сознания и дезориентация.Хотя существуют ранние предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание, невозможно узнать, разовьется ли у кого-то болезнь Альцгеймера, до того, как они появятся. Но теперь исследователи считают, что они нашли способ определить, подвержен ли кто-то риску заболевания за 10 лет до того, как оно распространится.При болезни Альцгеймера нейроны головного мозга гибнут, что, как считается, является результатом аномального накопления белков бета-амилоида и тау.Предыдущие клинические испытания лекарств от болезни Альцгеймера показывают, что лечение следует начинать на ранней стадии патологического процесса, до того, как погибнет слишком много нейронов, чтобы успешно обратить процесс вспять, пока не стало слишком поздно.В рамках исследования были зарегистрированы 233 участника. Образцы крови участников были собраны в период с 2001 по 2004 год, и субъектов регулярно контролировали на предмет таких факторов, как потеря памяти и наличие деменции. Наблюдения проводились каждые три-шесть лет и продолжались в течение 17 лет.Теперь исследователи будут анализировать образцы крови остальных участников исследования SNAC-K, а также участников других исследований старения в Швеции и за ее пределами.Исследователи обнаружили, что у людей с одинаковыми уровнями гликанов и тау вероятность развития деменции типа болезни Альцгеймера более чем в два раза выше.Ранее МедикФорум писал об аналогах диклофенака.

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