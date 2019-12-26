Владельцы электрических самокатов чаще травмируются
Электрические велосипеды и самокаты набирают популярность, однако они несут повышенный риск серьезных травм, по сравнению с обычными транспортными средствами. Недавнее исследование показало, что эти травмы отличаются намного большим разнообразием.
Новое исследование показало, что набирающие популярность во многих странах мира, включая Россию, электрические велосипеды и самокаты приводят своих пользователей к несколько другим травмам, чем обычные велосипеды и самокаты. Авторы исследования проанализировали записи отделений неотложной помощи с 2000 по 2017 годы и разделили эти травмы в зависимости от типа транспортного средства. Выяснилось, что пользователи электрических велосипедов чаще сталкивались со внутренними повреждениями и чаще госпитализировались, по сравнению с другими любителями покататься. Пользователи электронных электрических самокатов чаще получали сотрясения мозга.
Установлено также, что травмы от электрических велосипедов в три раза чаще включали в себя столкновения с пешеходами, чем при использовании обычных самокатов или велосипедов. Информация об исследовании подробно изложена журналом Injury Prevention. При этом авторы данной работы подчеркивают, что науке до сих пор немного известно о рисках и преимуществах электрических велосипедов и самокатов.
Что ещё более значительно, исследование показало, что травмы от электрических велосипедов чаще бывают более серьёзными. Из более чем 245 млн травм, произошедших за период наблюдений, 130 797 включали травмы из-за электрических самокатов. 3 075 из них были связаны с электрическими велосипедами. Получавшие травмы от электрических велосипедов люди были чуть более старше, их средний возраст составлял 39,9 лет, по сравнению с 29,4 лет среди владельцев электрических самокатов и 25,2 лет у традиционных велосипедистов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Предыдущая новость
Популярное
Оставить комментарий