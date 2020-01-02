Новогодние каникулы для беременных: что исключить из рациона?

Алкоголь

"Я не советую беременным и кормящим женщинам делать исключения даже в праздник, особенно если речь идет о шампанском. Не стоит рисковать здоровьем детей, т. к. даже небольшое количество алкоголя все равно отражается на их состоянии, причем что у плода, что у ребенка на грудном вскармливании. Можно потерпеть, зато малыш будет крепче", - рассказывает Юлия Москвичева в интервью АиФ.

Мандарины

Салаты и копчености

"За столом следует избегать употребления таких продуктов, как копчености, маринады, шпроты, рыба, колбаса, ведь они содержат красители, добавки, усилители вкуса, являются полуфабрикатами, аллергенами и канцерогенами", - продолжает врач.