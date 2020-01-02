Новогодние каникулы для беременных: что исключить из рациона?
Беременность или кормление грудью - особенное время, когда женщина должна строго следить за питанием. Однако новогодние праздники - это десятки соблазнов, которые могут нанести вред как самой женщине, так и ребенку. Диетолог, к. м. н., преподаватель «Школы здоровья женщин и благополучия семьи» при ФГБУ НМИИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Юлия Москвичева рассказывает, что можно, а что нельзя есть беременным и кормящим матерям на новогодних каникулах.
АлкогольБеременным и кормящим нельзя алкоголь, ни Новый год, ни какой-либо другой праздник не может быть исключением.
"Я не советую беременным и кормящим женщинам делать исключения даже в праздник, особенно если речь идет о шампанском. Не стоит рисковать здоровьем детей, т. к. даже небольшое количество алкоголя все равно отражается на их состоянии, причем что у плода, что у ребенка на грудном вскармливании. Можно потерпеть, зато малыш будет крепче", - рассказывает Юлия Москвичева в интервью АиФ.
МандариныМандарины и другие цитрусовые - сильные аллергены. Поэтому с ними нужно быть осторожными, особенно, если у женщины раньше были аллергические реакции. Если нет, то 1-3 мандарина беременные могут себе позволить, главное, не есть их килограммами.
Салаты и копченостиМайонезные салаты - не лучший выбор для беременных. Если на столе таких три - можно небольшую порцию одного вида салата, причем важно заправлять их майонезом непосредственно перед едой.
"За столом следует избегать употребления таких продуктов, как копчености, маринады, шпроты, рыба, колбаса, ведь они содержат красители, добавки, усилители вкуса, являются полуфабрикатами, аллергенами и канцерогенами", - продолжает врач.
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