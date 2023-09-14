Врач-диетолог Мухина: конопляное масло полезно при псориазе, нейродермите и защищает от рака. Особенно рекомендуется пожилым

183 Фото: https://unsplash.com/photos/ddKBuWekZr0
женщина

По словам врача-диетолога МариятМухиной, конопляное масло очень полезно, особенно рекомендуется включать его в рацион пожилых людей.

В конопляном масле содержатся полиненасыщенные жирные кислоты. Они требуются, чтобы правильно работали нейроны мозга, для синтеза гормонов, жирового обмена. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень вредного холестерина, который часто повышен как раз у пожилых людей.

В конопляном масле есть хлорофилл, он обладает противораковым действием. 

— Также оно улучшает кожу, волосы, ногти и будет полезно при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите, — отметила медик "Москве 24".

Конопляное масло нужно выбирать только холодного отжима. Жарить на нем не следует.

Жирные ненасыщенные кислоты не откладываются, а полностью усваиваются, активно участвуют в регуляции жирового обмена. Их обязательно нужно включать в ежедневный рацион, потому что они:

  • Поддерживают нервную систему. 
  • Укрепляют иммунитет. В число полезных масел для иммунитета входит конопляное, горчичное, кунжутное, масло виноградных косточек и другие.
  • Помогают в борьбе с холестериновыми бляшками.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее назвала льняное масло самым полезным для пожилых людей. По ее словам, оно является лидером по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

В приеме любого масла следует проявлять умеренность, отмечают медики. Кроме того, в масле много калорий.

Как писал «МедикФорум», по словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не следует включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления. В топ-5 полезных каш входят: гречка, дикий рис, геркулес (долгой варки, перловка, киноа.

Читайте также: Гастроэнтеролог Помойнецкая: чем заменить кофе при обострениях со стороны ЖКТ

Еще по теме: Важно для гипертоников: что такое стабильно повышенное давление

Можно почитать: Эндокринолог Квасова: полноценный сон влияет на вес и важен для центральной нервной системы

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Оливковое масло разочаровало ученых
Чем полезно рапсовое масло?
Какой жир нужен нашему организму?
Теги : конопля, масло