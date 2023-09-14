Врач-диетолог Мухина: конопляное масло полезно при псориазе, нейродермите и защищает от рака. Особенно рекомендуется пожилым

Поддерживают нервную систему.

Укрепляют иммунитет. В число полезных масел для иммунитета входит конопляное, горчичное, кунжутное, масло виноградных косточек и другие.

Помогают в борьбе с холестериновыми бляшками.

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