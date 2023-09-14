Врач-диетолог Мухина: конопляное масло полезно при псориазе, нейродермите и защищает от рака. Особенно рекомендуется пожилым
По словам врача-диетолога МариятМухиной, конопляное масло очень полезно, особенно рекомендуется включать его в рацион пожилых людей.
В конопляном масле содержатся полиненасыщенные жирные кислоты. Они требуются, чтобы правильно работали нейроны мозга, для синтеза гормонов, жирового обмена. Полиненасыщенные жирные кислоты снижают уровень вредного холестерина, который часто повышен как раз у пожилых людей.
В конопляном масле есть хлорофилл, он обладает противораковым действием.
— Также оно улучшает кожу, волосы, ногти и будет полезно при дерматологических заболеваниях, особенно при псориазе и нейродермите, — отметила медик "Москве 24".
Конопляное масло нужно выбирать только холодного отжима. Жарить на нем не следует.
Жирные ненасыщенные кислоты не откладываются, а полностью усваиваются, активно участвуют в регуляции жирового обмена. Их обязательно нужно включать в ежедневный рацион, потому что они:
- Поддерживают нервную систему.
- Укрепляют иммунитет. В число полезных масел для иммунитета входит конопляное, горчичное, кунжутное, масло виноградных косточек и другие.
- Помогают в борьбе с холестериновыми бляшками.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее назвала льняное масло самым полезным для пожилых людей. По ее словам, оно является лидером по содержанию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
В приеме любого масла следует проявлять умеренность, отмечают медики. Кроме того, в масле много калорий.
Как писал «МедикФорум», по словам врача-диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, людям старше 50 лет не следует включать в свой постоянный рацион манную кашу, кашу из белого риса и овсянку быстрого приготовления. В топ-5 полезных каш входят: гречка, дикий рис, геркулес (долгой варки, перловка, киноа.
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