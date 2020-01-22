Невролог Ирина Галеева: зимой начинает чаще болеть голова

«Головная боль может быть вызвана внешним воздействием холода - например, погружением в ледяную воду или прогулкой в мороз. Или же быть спровоцирована вдыханием холодного воздуха, приемом охлажденной пищи», - поделилась специалист.

В своем блоге Ирина Галеева отметила : зимой у некоторых людей начинает чаще болеть голова. Такая головная боль может быть связана с возде йствием низких температур, пояснила невролог.По словам Галеевой, такая головная боль возникает из-за реакции тройничного нерва на резкое сужение сосудов, происходящее под влиянием холода. Она проявляется как острая колющая боль во лбу, которая самостоятельно проходит за несколько минут. Аналогичная реакция на холодную еду также есть у кошек и других животных, сообщила врач-невролог.Помимо этого, зимой учащаются случаи головной боли от внешнего сжатия – это связано со сдавливания кожи головы или лица тесными головными уборами, очками, наушниками и другими аксессуарами. Этот тип боли также возникает от раздражения тройничного нерва.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему ношение шапок зимой может довести до развития тяжелых заболеваний