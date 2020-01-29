Почему после еды возникает головокружение: опасные причины
Головокружение после еды может возникать как в связи с чувствительностью к еде, так и в силу медицинских причин, порой опасных, - гипогликемии, диабета, болезни Паркинсона.
Низкий уровень сахара в крови. Головокружение после еды (постпрандиальное) бывает связано с реактивной гипогликемией – причиной резкого снижения уровня сахара в крови. Подобное состояние обусловлено метаболическими нарушениями. Люди с диабетом или предиабетом могут испытывать падение концентрации глюкозы в крови после еды, так как их организм вырабатывает слишком много инсулина
В отсутствие диабета гипогликемию могут заполучить люди, перенесшие операцию на желудке, страдающие от дефицита некоторых пищеварительных ферментов в организме.
Гипотония. Опасной причиной головокружения после еды является нарушение механизмов стабилизации давления. При постпрандиальной гипотензии кровяное давление у человека может внезапно падать после еды. К развитию данного нарушения более склонны люди с повышенным давлением, вызывающим затвердение и закупорку артерий. Эти изменения затрудняют поступление крови в мозг, когда она поступает в пищеварительную систему. Уменьшение притока крови к мозгу может привести к головокружению. Данный вид гипотензии может указывать на расстройства нервной системы, болезнь Паркинсона.
Лекарства от диабета. Некоторые препараты, включая инсулин, могут слишком сильно снижать уровень глюкозы в крови. Если человек принимал лекарства непосредственно перед приемом пищи, то после, когда лекарство вступает в силу, у него может закружиться голова. Люди с диабетом, которые регулярно испытывают головокружение после еды, должны поговорить со своим врачом о смене лекарства или корректировке их приема.
Продукты питания, напитки, алкоголь. Некоторые пищевые химические субстанции, включая кофеин и алкоголь, также могут вызывать неприятный симптом после еды из-за повышенной чувствительности организма. Если случаи участились, полезно вести их дневник, записывая съеденное и выпитое, - это помогает понять, что головокружение вызывается определенной пищей или напитками.
Ортостатическая гипотензия. После того, как человек поел и встал, у него тоже может закружиться голова. Это проблема связана с быстрым переходом из положения сидя в положение стоя, который понижает кровяное давление.
Некоторые потенциальные причины данного нарушения (ортостатической гипотензии) включают в себя
- расстройства нервной системы
- обезвоживание
- низкий уровень сахара в крови
- проблемы с сердцем, которые мешают сердцу качать достаточно крови, когда человек стоит
- лекарства для лечения высокого кровяного давления
- беременность
- чрезмерное тепловое воздействие
- инфекция или лихорадка
- диабет
- заблокированные кровеносные сосуды
- анемия
- кровотечение где-то в теле, например, в желудке.
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