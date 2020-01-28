Коронавирус: 106 погибших, 4000 зараженных, первый случай в Германии
В Китае 106 человек умерли в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV. Он распространяется быстрее, чем считалось. Первый случай зарегистрирован в Германии.
- Мужчина в Баварии (Германия) заразился коронавирусовирусом.
- ВОЗ оценивает риск как "очень высокий в Китае", "высокий" в регионе и "высокий" на глобальном уровне.
- Оценка ВОЗ не означает, что объявлена международная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения.
«Министерство здравоохранения Баварии и LGL хотят проинформировать общественность на пресс-конференции во вторник. Представитель министерства подчеркнул: риск заражения баварского населения новым коронирусным вирусом считается низким по оценкам «Инфекционных заболеваниях Целевой группы» (LGL) и Института Роберта Коха (RKI)», - пишет издание Focus.
Количество смертельных случаев увеличиваетсяВ Китае от нового вируса умерли 106 человек. Во вторник государственное телевидение Китая сообщило, что в сильно пострадавшей провинции Хубэй погибло 24 человека, было обнаружено 1 291 инфицированных. Общее количество заболевших превысило 4000.
Патоген передается через контактную или капельную форму. Нельзя исключать возможность инфицирования мазком - другие коронавирусы распространяются таким образом. Не ясно, способен ли вирус передаваться бессимптомными людьми.
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