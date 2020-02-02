Какие опасные нарушения скрываются за кровоточивостью десен
Кровоточивость десен может вызвать агрессивная чистка с излишним давлением, но также за ней порой скрываются опасные причины. О таких нарушениях сообщает журнал Times Now.
Кровоточивость десен - одна из наиболее распространенных в мире проблем с полостью рта. Специалисты отмечают, что лишь немногие люди воспринимают ее как симптом серьезно. Между тем, с кровоточивостью могут быть связаны опасные нарушения в организме.
Гормоны. Гормональный фон изменяется, что может отражаться на состоянии полости рта. За появлением крови на зубной щетке может скрываться его нестабильное состояние. Почему он нарушается, должен выяснить эндокринолог.
Нарушение свертываемости. Кровотечение десен бывает следствием слабости сосудов, излишне жидкой крови. Только медицинское обследование способно определить количество тромбоцитов, отвечающих за ее состояние.
Недостаток витамина С. Другие симптомы такого дефицита, помимо кровоточивости, - избыточная слабость, усталость.
Лейкемия. Данный тип рака крови также может скрываться за кровоточивостью десен. Это одна из самых опасных причин, по которой следует серьезно относиться к появлению крови в деснах. Также на лейкемию могут указывать головокружение, усталость, потеря аппетита.
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