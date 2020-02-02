Как понять, что боль в груди не связана с сердцем: три подсказки

боль в груди

Далеко не всегда боль в груди связана с нарушениями сердца. Существуют подсказки - состояния, позволяющие понять, нужно ли беспокоиться и вызывать скорую помощь.

Многим известно, что боль в груди может быть симптомом болезни сердца, инфарктов, - поэтому она заставляет паниковать. Но специалисты отмечают: причин такой боли много, зачастую они не связаны с сердечными патологиями, об этом сообщает «Медицинская информационная сеть».

Боль в груди бывает следствием чрезмерного чувства тревоги, паники, реакции на определенные события. Эксперты указали на подсказки, с которыми можно понять, с чем связаны ощущение в груди – психическими или физическими проблемами.

Длительность боли не превышает 10 минут. Если болевые ощущения в груди связаны с паникой, они не должны длиться дольше 10 минут. При сердечном приступе боль будет медленно усиливаться.

Боль ограничивается областью сердца. Когда боль в груди связана с сердцем, она иррадирует в другие части тела – челюсть, руку, плечо. Если вас подводят нервы, боль ощущается только в груди.

Боль возникает в правой части груди или посередине. Чувство боли с левой стороны грудины, в области сердца, или в середине – сигнал кардиологических нарушений. При панических атаках и переживаниях боль возникает в любых точках грудной клетки.

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Как понять, что боль в груди не связана с сердцем: три подсказки