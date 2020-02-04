Биолог Дэвид Синклер назвал три самых простых способа обратить старение вспять

Доктор Синклер считает, что «самый простой способ добиться долголетия без необходимости поститься - это просто съедать меньше калорий в целом».

«Яркий окрас плодов являются показателем того, что они вырабатывали «молекулы ксенохормезиса», позволявшие им выстоять и созреть вопреки опасностям окружающей среды. Эти вещества активируют наши сиртуины, придающие организму дополнительный импульс для долголетия», - объясняет ученый.

«Бурый жир заставляет организм интенсивнее сжигать белый для производства энергии и выделять белки, которые важны для продления жизни. Одной минуты экстремально низкой температуры может быть достаточно, чтобы вызвать такую реакцию», - подсказал эксперт.