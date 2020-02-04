Биолог Дэвид Синклер назвал три самых простых способа обратить старение вспять
Чтобы обратить вспять процесс старения, необходимо чаще подвергать организм положительному стрессу, считает гарвардский генетик, доктор биологических наук Дэвид Синклер. Ученый назвал самые простые способы обеспечить его.
По словам биолога, «движущей силой процесса дряхления является отсутствие позитивного стресса, испытываемого телом». Одним из самых показательных примеров положительного стресса, биолог называет занятия спортом. В ходе тренировок организм может испытывать дискомфорт, но результат превосходит его многократно – человек укрепляет здоровье, избегает ожирения, обретает моложавость.
В то же время существуют более простые способы замедлить старение, нежели спорт, который требует времени и денег, - замечает гарвардский исследователь.
Способ 1: есть меньше калорий. Не слишком продолжительное голодание является еще одним примером позитивного стресса, способствующего процессам обновления клеток и некоторому омоложению. В последнее время с этой целью все чаще рекомендуется прерывистый пост, когда пища принимается только ограниченное количество часов в сутки.
Доктор Синклер считает, что «самый простой способ добиться долголетия без необходимости поститься - это просто съедать меньше калорий в целом».
По его мнению, придерживаться низкокалорийного питания лучше всего помогает вегетарианский рацион. Самые сытные овощи содержат меньше калорий, чем стейки.
Способ 2; употреблять яркие плоды. Еще одна идея биолога: предотвратить старение помогают органические продукты, подвергавшиеся стрессу, - овощи и фрукты с яркой кожурой.
«Яркий окрас плодов являются показателем того, что они вырабатывали «молекулы ксенохормезиса», позволявшие им выстоять и созреть вопреки опасностям окружающей среды. Эти вещества активируют наши сиртуины, придающие организму дополнительный импульс для долголетия», - объясняет ученый.
Способ 3: воздействие холодом. Доктор Синклер констатирует: для увеличения продолжительности жизни и защиты от раннего старения организму полезно испытывать сильные морозы. Под влиянием сильного холода тело активизирует выработку бурого жира, крайне полезного для поддержания хорошего здоровья и стройности.
«Бурый жир заставляет организм интенсивнее сжигать белый для производства энергии и выделять белки, которые важны для продления жизни. Одной минуты экстремально низкой температуры может быть достаточно, чтобы вызвать такую реакцию», - подсказал эксперт.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты помогают достичь долголетия.
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