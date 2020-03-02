Лекарства от высокого давления опасно смешивать с препаратами от простуды
Ряд лекарств от простуды могут повышать давление, мешая лечению. Противозастойные и противоотечные средства - распространенный компонент в лекарствах от простуды и гриппа. Они сужают кровеносные сосуды, чтобы помочь уменьшить отек горла или носа. А суженные кровеносные сосуды могут временно повышать уровень артериального давления и снижать кровоток у людей с плохой циркуляцией.
Врачи рекомендуют тщательно подходить к выбору препаратов при простуде, если поставлен диагноз гипертония.
Противозастойные средства могут влиять на эффективность назначенных лекарств от повышенного артериального давления, сообщает "Американская кардиологическая ассоциация".
«Как правило, сужение кровеносных сосудов не является хорошей идеей для людей с высоким кровяным давлением», - предупреждает Сандра Дж. Талер, профессор медицины и врач в отделении нефрологии и гипертонии в клинике Майо (США). Многие об этом не догадываются».
Неочевидно, какие таблетки и сиропы содержат противоотечные средства. По словам Талера, если в качестве ингредиентов указаны псевдоэфедрин и фенилэфрин, лекарство содержит противоотечное средство.
Люди с повышенным давлением должны быть осторожны с комбинациями лекарств от простуды, содержащими нестероидные противовоспалительные средства (НПВП). Талер объясняет, что НПВП могут противодействовать эффективности лекарств против гипертонии.
Что делать, если у вас повышенное давление и простуда?К чему следует обратиться? Профессор указывает на гвайфенезин в качестве опции, когда нужно разжижить и очистить слизь. А декстрометорфан можно использовать для подавления кашля.
Медикфорум писал, о полезных функциях холестерина.
Оставить комментарий