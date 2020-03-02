Лекарства от высокого давления опасно смешивать с препаратами от простуды

«Как правило, сужение кровеносных сосудов не является хорошей идеей для людей с высоким кровяным давлением», - предупреждает Сандра Дж. Талер, профессор медицины и врач в отделении нефрологии и гипертонии в клинике Майо (США). Многие об этом не догадываются».

Что делать, если у вас повышенное давление и простуда?